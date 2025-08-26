Les marchés gourmands de Fermiers de L’Aveyron Saint-Affrique

Les marchés gourmands de Fermiers de L’Aveyron Saint-Affrique jeudi 9 juillet 2026.

Les marchés gourmands de Fermiers de L’Aveyron

Boulevard de Verdun Saint-Affrique Aveyron

Début : Jeudi 2026-07-09

fin : 2026-08-21

2026-07-09

Les Marchés gourmands reviennent cet été, avec de nombreux stands vous proposant des mets délicieux, produits et transformés par les Fermiers de l’Aveyron, vos producteurs locaux et passionnés.

Rendez-vous au jardin public de Saint-Affrique, à partir de 18h pour des soirées gustatives ponctuées d’animations musicales.

Au programme de nombreux produits fermiers, assiettes cuisinées sur place et boissons fermières en tous genres, un véritable tour du département par gastronomie interposée ! .

Boulevard de Verdun Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie

English :

The Gourmet Markets are back this summer, with a host of stands offering delicious dishes produced and processed by the Fermiers de l’Aveyron, your passionate local producers.

German :

Die Gourmetmärkte kehren diesen Sommer mit zahlreichen Ständen zurück, an denen Ihnen köstliche Speisen angeboten werden, die von den Fermiers de l’Aveyron, Ihren lokalen und leidenschaftlichen Erzeugern, produziert und verarbeitet werden.

Italiano :

Quest’estate tornano i Mercati Gourmet, con una serie di stand che propongono deliziosi piatti prodotti e lavorati dai Fermiers de l’Aveyron, i vostri appassionati produttori locali.

Espanol :

Este verano vuelven los Mercados Gastronómicos, con numerosos puestos que ofrecen deliciosos platos elaborados y transformados por los Fermiers de l’Aveyron, sus apasionados productores locales.

