Les marchés nocturnes Quai vendeuvre Caen

Caen

Les marchés nocturnes

Quai vendeuvre Port de plaisance Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 17:00:00

fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14

La Ville de Caen organise la 28ème édition des marchés nocturnes de l’artisanat sur le port de plaisance, tous les vendredis du 10 juillet au 14 août. Retrouvez une cinquantaine d’exposants et fabricants de produits du terroir bijoux, articles de cuir, bougies, savons, poterie, articles déco…

La Ville de Caen organise la 27ème édition des marchés nocturnes de l’artisanat sur le port de plaisance, tous les vendredis du 11 juillet au 15 août.

Retrouvez une cinquantaine d’exposants et fabricants de produits du terroir bijoux, articles de cuir, bougies, savons, poterie, articles déco… .

Quai vendeuvre Port de plaisance Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 41 00

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English : Les marchés nocturnes

The City of Caen is organising the 28th edition of its night craft markets in the marina, every Friday from 10 July to 14 August. You’ll find around fifty exhibitors and manufacturers of local products: jewellery, leather goods, candles, soaps, pottery, decorative items, etc.

L’événement Les marchés nocturnes Caen a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Caen la Mer