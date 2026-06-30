Summer Party au MoHo MoHo Caen

Informations pratiques

Caen

Summer Party au MoHo

MoHo 16 Bis Quai Amiral Hamelin Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 17:30:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Summer Party au MoHo on fête l’été ensemble ! Résidents, grand public, partenaires… rendez-vous dès 17h0 le 9 juillet pour une soirée ouverte à tous au cœur de Caen !

Summer Party au MoHo on fête l’été ensemble !

Résidents, grand public, partenaires… rendez-vous dès 17h0 le 9 juillet pour une soirée ouverte à tous au cœur de Caen !

Au programme une soirée estivale pour se retrouver, partager un verre et profiter de l’ambiance estivale avec

Food & drinks by MoHoLicious (Happy Hour jusqu’à 19h0)

Musique, karaoké & blind test

Diffusion des 1/4 de finale de Coupe du monde de foot à 22h

Tatoueuse sur place

Que vous veniez du MoHo ou que vous ayez simplement envie de découvrir le lieu, la Summer Party est l’occasion parfaite pour se rencontrer, échanger et profiter ensemble avant la pause estivale !

Sur inscription .

MoHo 16 Bis Quai Amiral Hamelin Caen 14000 Calvados Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Summer Party au MoHo

Summer Party at the MoHo: let’s celebrate summer together! Residents, the general public, partners… join us from 5.30 pm on 9 July for an evening open to all in the heart of Caen!

L’événement Summer Party au MoHo Caen a été mis à jour le 2026-06-19 par Calvados Attractivité