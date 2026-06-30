Summer Party au MoHo MoHo Caen
jeudi 9 juillet 2026 · MoHo · Caen
Informations pratiques
Caen
Summer Party au MoHo
MoHo 16 Bis Quai Amiral Hamelin Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 17:30:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Summer Party au MoHo on fête l’été ensemble ! Résidents, grand public, partenaires… rendez-vous dès 17h0 le 9 juillet pour une soirée ouverte à tous au cœur de Caen !
Summer Party au MoHo on fête l’été ensemble !
Résidents, grand public, partenaires… rendez-vous dès 17h0 le 9 juillet pour une soirée ouverte à tous au cœur de Caen !
Au programme une soirée estivale pour se retrouver, partager un verre et profiter de l’ambiance estivale avec
Food & drinks by MoHoLicious (Happy Hour jusqu’à 19h0)
Musique, karaoké & blind test
Diffusion des 1/4 de finale de Coupe du monde de foot à 22h
Tatoueuse sur place
Que vous veniez du MoHo ou que vous ayez simplement envie de découvrir le lieu, la Summer Party est l’occasion parfaite pour se rencontrer, échanger et profiter ensemble avant la pause estivale !
Sur inscription .
MoHo 16 Bis Quai Amiral Hamelin Caen 14000 Calvados Normandie
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English : Summer Party au MoHo
Summer Party at the MoHo: let’s celebrate summer together! Residents, the general public, partners… join us from 5.30 pm on 9 July for an evening open to all in the heart of Caen!
L’événement Summer Party au MoHo Caen a été mis à jour le 2026-06-19 par Calvados Attractivité
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