Caen

Atelier petites graines un quartier pour toutes et tous

Place Champlain Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:00:00

fin : 2026-07-10 16:00:00

Date(s) :

2026-07-10

En se promenant dans le quartier de la Pierre-Heuzé, les enfants accompagnés de leurs parents ou grands-parents sont invités à parler de solidarité et de partage. Balade de 1 km, lectures et jeu de langage sont au programme !

En se promenant dans le quartier de la Pierre-Heuzé, les enfants accompagnés de leurs parents ou grands-parents sont invités à parler de solidarité et de partage. Balade de 1 km, lectures et jeu de langage sont au programme !

Animation proposée pour les petites graines de 5 à 7 ans par le service Transition écologique de la Ville de Caen.

Départ Place Champlain, devant le café associatif L’Oasis. Inscriptions à inscriptions.transition@caenlamer.fr .

Place Champlain Caen 14000 Calvados Normandie inscriptions.transition@caenlamer.fr

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English : Atelier petites graines un quartier pour toutes et tous

As they stroll through the Pierre-Heuzé district, children accompanied by their parents or grandparents are invited to talk about solidarity and sharing. A 1km walk, readings and language games are all on the programme!

L’événement Atelier petites graines un quartier pour toutes et tous Caen a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Caen la Mer