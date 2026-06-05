Atelier petites graines un quartier pour toutes et tous Caen
Atelier petites graines un quartier pour toutes et tous Caen vendredi 10 juillet 2026.
Caen
Atelier petites graines un quartier pour toutes et tous
Place Champlain Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-07-10 16:00:00
Date(s) :
2026-07-10
En se promenant dans le quartier de la Pierre-Heuzé, les enfants accompagnés de leurs parents ou grands-parents sont invités à parler de solidarité et de partage. Balade de 1 km, lectures et jeu de langage sont au programme !
En se promenant dans le quartier de la Pierre-Heuzé, les enfants accompagnés de leurs parents ou grands-parents sont invités à parler de solidarité et de partage. Balade de 1 km, lectures et jeu de langage sont au programme !
Animation proposée pour les petites graines de 5 à 7 ans par le service Transition écologique de la Ville de Caen.
Départ Place Champlain, devant le café associatif L’Oasis. Inscriptions à inscriptions.transition@caenlamer.fr .
Place Champlain Caen 14000 Calvados Normandie inscriptions.transition@caenlamer.fr
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English : Atelier petites graines un quartier pour toutes et tous
As they stroll through the Pierre-Heuzé district, children accompanied by their parents or grandparents are invited to talk about solidarity and sharing. A 1km walk, readings and language games are all on the programme!
L’événement Atelier petites graines un quartier pour toutes et tous Caen a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Caen la Mer
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