Randonnée biodiversité nocturne Caen
Randonnée biodiversité nocturne Caen vendredi 10 juillet 2026.
Caen
Randonnée biodiversité nocturne
2 Rue Michelle Guillais Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:00:00
fin : 2026-07-10 23:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Partez à la découverte de la faune de la nuit au moment où elle est le plus présente. Parce que la nuit n’est pas forcément le moment où tout le monde dort, cette balade vous invite à découvrir les noctambules de
la nature. Circuit de 3 km, proposé par le CPIE Vallée de l’Orne.
Partez à la découverte de la faune de la nuit au moment où elle est le plus présente. Parce que la nuit n’est pas forcément le moment où tout le monde dort, cette balade vous invite à découvrir les noctambules de
la nature. Circuit de 3 km, proposé par le CPIE Vallée de l’Orne.
Départ Palais des sports. Inscriptions à reservation@cpievo.fr ou 07 83 10 01 29 du lundi au vendredi, 9h-12h30 et 14h-17h. .
2 Rue Michelle Guillais Caen 14000 Calvados Normandie inscriptions.transition@caenlamer.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée biodiversité nocturne
Discover the fauna of the night when it is most present. Because night is not necessarily the time when everyone sleeps, this walk invites you to discover nature’s night owls.
of nature. A 3km walk organised by the CPIE Vallée de l’Orne.
L’événement Randonnée biodiversité nocturne Caen a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Caen la Mer
À voir aussi à Caen (Calvados)
- LE DINER D’ADIEU THEATRE A L’OUEST Caen 9 juin 2026
- Concert Happy Hour Alex Cloutier The People Caen Caen 9 juin 2026
- First Love workshop by Thurb Caen 10 juin 2026
- Atelier Le nez au milieu du paysage Le Dôme Caen 10 juin 2026
- Visites guidées Permis de construire. L’art de bâtir à la romaine Le Pavillon Caen 10 juin 2026