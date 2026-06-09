Caen

Randonnée biodiversité nocturne

2 Rue Michelle Guillais Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:00:00

fin : 2026-07-10 23:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Partez à la découverte de la faune de la nuit au moment où elle est le plus présente. Parce que la nuit n’est pas forcément le moment où tout le monde dort, cette balade vous invite à découvrir les noctambules de

la nature. Circuit de 3 km, proposé par le CPIE Vallée de l’Orne.

Partez à la découverte de la faune de la nuit au moment où elle est le plus présente. Parce que la nuit n’est pas forcément le moment où tout le monde dort, cette balade vous invite à découvrir les noctambules de

la nature. Circuit de 3 km, proposé par le CPIE Vallée de l’Orne.

Départ Palais des sports. Inscriptions à reservation@cpievo.fr ou 07 83 10 01 29 du lundi au vendredi, 9h-12h30 et 14h-17h. .

2 Rue Michelle Guillais Caen 14000 Calvados Normandie inscriptions.transition@caenlamer.fr

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English : Randonnée biodiversité nocturne

Discover the fauna of the night when it is most present. Because night is not necessarily the time when everyone sleeps, this walk invites you to discover nature’s night owls.

of nature. A 3km walk organised by the CPIE Vallée de l’Orne.

L’événement Randonnée biodiversité nocturne Caen a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Caen la Mer