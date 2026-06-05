Les Playmobil prennent leur quartier d’été à l’Abbaye aux Dames ! Place Reine Mathilde Caen

Caen

Les Playmobil prennent leur quartier d’été à l’Abbaye aux Dames !

Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-11

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-11

La Région Normandie vous propose de découvrir en 6 dioramas retraçant l’histoire normande en Playmobil. De l’invasion viking en passant par le procès de Jeanne d’Arc, l’exposition montre également un chantier de construction d’une abbaye.

L-V 9h30-12h 14h-17h30. Weekends, jours fériés 14h-18h.

La Région Normandie vous propose de découvrir en 6 dioramas retraçant l’histoire normande en Playmobil. De l’invasion viking en passant par le procès de Jeanne d’Arc, l’exposition montre également un chantier de construction d’une abbaye. Exposition proposée par l’association des Abbayes de Normandie et réalisée par Jean-Philippe Broussin. Salle des Abbesses, située dans le cloître de l’Abbaye aux Dames.

En semaine 9h30-12h 14h-17h30

Les weekends et jours fériés 14h-18h .

Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 98 45 abbayeauxdames@normandie.fr

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English : Les Playmobil prennent leur quartier d’été à l’Abbaye aux Dames !

The Normandy Region invites you to discover 6 dioramas retracing the history of Normandy in Playmobil. From the Viking invasion to the trial of Joan of Arc, the exhibition also shows an abbey construction site.

Mon-Fri: 9.30am-12pm 2pm-5.30pm. Weekends and public holidays: 2pm-6pm.

L’événement Les Playmobil prennent leur quartier d’été à l’Abbaye aux Dames ! Caen a été mis à jour le 2026-05-29 par Calvados Attractivité