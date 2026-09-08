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Les marchés publics : et si c’était (enfin) votre prochain levier de croissance ?, Ruche d’entreprises de l’Union, Tourcoing

jeudi 17 septembre 2026 · Ruche d'entreprises de l'Union · Tourcoing

Les marchés publics : et si c’était (enfin) votre prochain levier de croissance ?, Ruche d’entreprises de l’Union, Tourcoing

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
Ruche d'entreprises de l'Union
Adresse
59 Rue de l'Union, 59200 Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord
Tarif
Gratuit sur inscription obligatoire

Les marchés publics : et si c’était (enfin) votre prochain levier de croissance ? Jeudi 17 septembre, 11h00 Ruche d’entreprises de l’Union Nord

Gratuit sur inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T11:00:00+02:00 – 2026-09-17T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-17T11:00:00+02:00 – 2026-09-17T12:30:00+02:00

Les marchés publics : et si c’était (enfin) votre prochain levier de croissance ?
Trop complexes, trop rigides, réservés aux géants ? Détrompez-vous. Pour les TPE/PME de la métropole, la commande publique est une opportunité concrète de booster son chiffre d’affaires et de gagner en visibilité localement.
La MEL et la CMA Hauts-de-France s’associent pour vous donner toutes les clés lors d’un atelier 100 % pratique.
Au programme :

  • Démystifier le fonctionnement des marchés publics
  • Cibler et trouver les opportunités adaptées à votre activité
  • Décrypter un dossier de consultation sans perdre de temps
  • Bâtir une offre percutante et gagnante

Intervenantes :

  • Marie-Odile Salle — Cheffe du service achats à la MEL
  • Marie Lewintre — Conseillère entreprise & développement durable à la CMA

Informations pratiques :

  • Mardi 8 septembre 2026 | 11h00 – 12h30
  • Ruche d’entreprises MEL de Tourcoing (59 rue de l’Union)

Passez à l’action et venez structurer vos réponses aux côtés d’expertes du territoire !

Ruche d’entreprises de l’Union 59 Rue de l’Union, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxCTCVkfTCrn_9qFoWRTfeKKaSEtasqpwk9YXt3y6bwlyfoA/viewform »}]
Atelier sur les marchés publics le 16 septembre 2026 à la Ruche d’entreprises de la MEL de Tourcoing

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