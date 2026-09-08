Les marchés publics : et si c’était (enfin) votre prochain levier de croissance ?, Ruche d’entreprises de l’Union, Tourcoing
jeudi 17 septembre 2026 · Ruche d'entreprises de l'Union · Tourcoing
Informations pratiques
Les marchés publics : et si c’était (enfin) votre prochain levier de croissance ? Jeudi 17 septembre, 11h00 Ruche d’entreprises de l’Union Nord
Gratuit sur inscription obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T11:00:00+02:00 – 2026-09-17T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-17T11:00:00+02:00 – 2026-09-17T12:30:00+02:00
Les marchés publics : et si c’était (enfin) votre prochain levier de croissance ?
Trop complexes, trop rigides, réservés aux géants ? Détrompez-vous. Pour les TPE/PME de la métropole, la commande publique est une opportunité concrète de booster son chiffre d’affaires et de gagner en visibilité localement.
La MEL et la CMA Hauts-de-France s’associent pour vous donner toutes les clés lors d’un atelier 100 % pratique.
Au programme :
- Démystifier le fonctionnement des marchés publics
- Cibler et trouver les opportunités adaptées à votre activité
- Décrypter un dossier de consultation sans perdre de temps
- Bâtir une offre percutante et gagnante
Intervenantes :
- Marie-Odile Salle — Cheffe du service achats à la MEL
- Marie Lewintre — Conseillère entreprise & développement durable à la CMA
Informations pratiques :
- Mardi 8 septembre 2026 | 11h00 – 12h30
- Ruche d’entreprises MEL de Tourcoing (59 rue de l’Union)
Passez à l’action et venez structurer vos réponses aux côtés d’expertes du territoire !
Ruche d’entreprises de l’Union 59 Rue de l’Union, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxCTCVkfTCrn_9qFoWRTfeKKaSEtasqpwk9YXt3y6bwlyfoA/viewform »}]
Atelier sur les marchés publics le 16 septembre 2026 à la Ruche d’entreprises de la MEL de Tourcoing
À voir aussi à Tourcoing (Nord)
- Exposition Panorama 28 Invisibles ? Tourcoing 11 septembre 2026
- Vernissage Panorama 28 Invisibles ? Tourcoing 11 septembre 2026
- Café langue anglais, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing 12 septembre 2026
- À fond les manettes !, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing 12 septembre 2026
- On joue ?!, Médiathèque André Malraux, Tourcoing 12 septembre 2026