Les mardis couture créative Le 20 mille Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-03 18:30 – 21:00

Gratuit : non 25€/80€ Tarifs pour le cycle80€ pour les adhérent·e·s85€ pour les non adhérent·e·s Tarifs pour une séance25€ pour les adhérent·e·s30€ pour les non adhérent·e·sNous écrire pour choisir une séance à bonjour@optitscoins.fr Adulte, En famille, Etudiant, Senior

Venez passer 4 séances de 2h30 à coudre votre projet dans une démarche responsable en utilisant des vêtements, tissus ou mercerie de seconde main. Participer à ce cycle complet vous permettra de réaliser un projet un peu ambitieux, car on le sait, la couture ça prend du temps :) Cet atelier se déroule en très petit groupe (3 maximum) et est ouvert à tous niveaux : débutants à confirmés. Si vous découvrez la couture, je serai là pour vous proposer des idées, des techniques adaptées à votre niveau. Si à l’inverse vous êtes déjà à l’aise mais souhaitez vous perfectionner ou tester des nouvelles techniques plus complexes, je peux également vous accompagner ! Le principe est le suivant, vous pouvez venir ou non avec une idée, un vêtement un tissu (ancien drap, tissu qui dort dans un placard etc.) ou non. Si vous arrivez avec une idée précise, vous avez la possibilité de me contacter en amont afin que je prépare le matériel ou des fiches explicatives. Si à l’inverse vous n’avez aucune idée, vous pouvez me donner votre niveau de couture et nous discutons ensemble d’un projet adapté. Dans le cas où vous venez avec votre propre idée, il se peut néanmoins que j’aie à recadrer cette idée pour quelle puisse être réalisée dans le temps de l’atelier :) Liste d’exemples non exhaustif de ce qui peut être réalisé :• Modification de chemise / t-shirt :• Ajout de volants• Ajout de poches• Changement de col• Ajustement de la taille• Smocks• Ajout d’une capuche… Personnalisation de vêtement :• Couture de patch• Textile• Changement / ajout de boutons… Réalisation d’accessoire dans un tissu :• Pochette à livre• Trousse• Petit sac• Accessoire cheveux… Des tissus et de la mercerie peuvent être fournis dans la limite de ce qui est à notre disposition, mais l’upyclcing c’est faire avec ce qu’on a et ça pousse à la créativité ! :) Les machines sont également disponibles au local, mais si vous avez la vôtre et que vous souhaitez l’apporter cela est également possible !

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/les-mardis-couture-creative/date:2026-09-08



Afficher la carte du lieu Le 20 mille et trouvez le meilleur itinéraire

