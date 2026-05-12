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Les Mardis de la Chapelle Sérénade en Trio Académie Paul Le Flem Fréhel

Les Mardis de la Chapelle Sérénade en Trio Académie Paul Le Flem Fréhel mardi 21 juillet 2026.

Adresse : Chapelle du Vieux-Bourg

Ville : 22240 Fréhel

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Fréhel

Les Mardis de la Chapelle Sérénade en Trio Académie Paul Le Flem

Chapelle du Vieux-Bourg Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 19:00:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Musique Classique
Trio à cordes Aldo Ripoche violoncelle, Daniel Cuiller Violon, Béatrice Embrée alto.

Moins de 13 ans Gratuit Pas de réservation
Concerts en intérieur Chapelle Billetterie à 18h30   .

Chapelle du Vieux-Bourg Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 80 68 31 51 

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English :

L’événement Les Mardis de la Chapelle Sérénade en Trio Académie Paul Le Flem Fréhel a été mis à jour le 2026-05-12 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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