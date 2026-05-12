Fréhel

Les Mardis de la Chapelle Sérénade en Trio Académie Paul Le Flem

Chapelle du Vieux-Bourg Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 19:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Musique Classique

Trio à cordes Aldo Ripoche violoncelle, Daniel Cuiller Violon, Béatrice Embrée alto.

Moins de 13 ans Gratuit Pas de réservation

Concerts en intérieur Chapelle Billetterie à 18h30 .

Chapelle du Vieux-Bourg Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 80 68 31 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Mardis de la Chapelle Sérénade en Trio Académie Paul Le Flem Fréhel a été mis à jour le 2026-05-12 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme