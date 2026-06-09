LES MARDIS DE L’ÉTÉ DÉPÊCHE ET VOUS ! Saint-Père-en-Retz mardi 14 juillet 2026.

Saint-Père-en-Retz

LES MARDIS DE L’ÉTÉ DÉPÊCHE ET VOUS !

45 Rue de Pornic Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Cie La Fabrique à Impros

Un journal. Une scène. Une heure pour boucler l’édition du soir. Ce soir, la rédaction est en panique. Pas une ligne écrite, pas une photo, même floue. Heureusement, vous êtes là.

Avec votre aide, on va improviser un journal de A à Z ! .

45 Rue de Pornic Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 70 29 mairie@saintpereenretz.fr

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English :

L’événement LES MARDIS DE L’ÉTÉ DÉPÊCHE ET VOUS ! Saint-Père-en-Retz a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin