Les Mardis de l’été Sarrebourg

Sarrebourg

Les Mardis de l’été

place du Marché et place Napoléon 1er Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-06-23 07:30:00

fin : 2026-08-18 12:30:00

Date(s) :

2026-06-23 2026-07-15

Les Mardis de l’été s’installent au cœur de Sarrebourg pour faire vibrer le centre-ville dans une ambiance festive, familiale et conviviale. Au programme le matin, place du marché, nos producteurs locaux vous accueillent sur notre marché hebdomadaire. Vous aurez la possibilité de déjeuner en terrasse et savourer pleinement l’ambiance estivale. Vous y trouverez également un jardin éphémère, Jardin des Confluences pour vous permettre de vous détendre avec vos enfants; Reprise des activités dans l’après-midi, place Napoléon, avec des animations gratuites pour les enfants, des jeux, des découvertes et des ateliers pour grands et petits. Retour sur la place du marché en fin d’après-midi avec du sport en plein air avec des cours collectifs (Pilates, danse, …) ouverts à tous, suivi par un concert en déambulation autour des terrasses de nos brasseries pour un apéritif festif et pour terminer la journée en beauté, un concert !Tout public

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place du Marché et place Napoléon 1er Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 05 06

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English :

Les Mardis de l’été (Summer Tuesdays) take place in the heart of Sarrebourg, bringing the city center to life in a festive, family-friendly atmosphere. On the program: in the morning, our local producers welcome you to our weekly market. You’ll have the chance to enjoy lunch on the terrace and savour the summer atmosphere to the full. You’ll also find an ephemeral garden, the Jardin des Confluences , where you can relax with your children. In the afternoon, activities resume in Place Napoléon, with free entertainment for children, games, discoveries and workshops for young and old. Return to the market square in the late afternoon, with open-air sports and group classes (Pilates, dance, etc.) open to all, followed by a strolling concert around the terraces of our brasseries for a festive aperitif, and to round off the day in style, a concert!

L’événement Les Mardis de l’été Sarrebourg a été mis à jour le 2026-06-18 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG