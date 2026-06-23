LES MARDIS DE PERLIMPINPIN SQUARE BIR HAKEIM Perpignan
LES MARDIS DE PERLIMPINPIN SQUARE BIR HAKEIM Perpignan mardi 28 juillet 2026.
Perpignan
LES MARDIS DE PERLIMPINPIN
SQUARE BIR HAKEIM 52 Cours Marie Louis de Lassus Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 18:00:00
fin : 2026-07-28 21:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Cet été, la magie des Mardis de Perlimpinpin s’installe à nouveau dans le square Bir Hakeim pour enchanter petits et grands.
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SQUARE BIR HAKEIM 52 Cours Marie Louis de Lassus Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30
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English :
This summer, the magic of Mardis de Perlimpinpin returns to Bir Hakeim Square to enchant young and old alike.
L’événement LES MARDIS DE PERLIMPINPIN Perpignan a été mis à jour le 2026-06-23 par PERPIGNAN TOURISME
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