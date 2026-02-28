Informations pratiques

Munster

Les mardis du Parc Atelier grainothèque

1 cour de l’Abbaye Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-10-27 18:00:00

fin : 2026-10-27 19:30:00

Date(s) :

2026-10-27

Participez à un atelier créatif et apprenez à réaliser de jolis sachets à graines grâce à la technique de l’origami. Un moment de détente et de précision pour donner une seconde vie au papier tout en préparant vos futures plantations.

Atelier confection de sachets à graines en origami.

Participez à un atelier créatif et apprenez à réaliser de jolis sachets à graines grâce à la technique de l’origami. Un moment de détente et de précision pour donner une seconde vie au papier tout en préparant vos futures plantations.

Atelier réservé aux adultes. Durée 1h30. .

1 cour de l’Abbaye Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 24 43 info@parc-ballons-vosges.fr

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English :

Join a creative workshop and learn how to make pretty seed packets using origami. A relaxing and precise activity that gives paper a second life while helping you prepare for your future planting projects.

L’événement Les mardis du Parc Atelier grainothèque Munster a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de la vallée de Munster