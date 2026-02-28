Les mardis du Parc Atelier grainothèque Munster
mardi 27 octobre 2026 · Munster
Informations pratiques
Munster
Les mardis du Parc Atelier grainothèque
1 cour de l’Abbaye Munster Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-10-27 18:00:00
fin : 2026-10-27 19:30:00
Date(s) :
2026-10-27
Participez à un atelier créatif et apprenez à réaliser de jolis sachets à graines grâce à la technique de l’origami. Un moment de détente et de précision pour donner une seconde vie au papier tout en préparant vos futures plantations.
Atelier confection de sachets à graines en origami.
Participez à un atelier créatif et apprenez à réaliser de jolis sachets à graines grâce à la technique de l’origami. Un moment de détente et de précision pour donner une seconde vie au papier tout en préparant vos futures plantations.
Atelier réservé aux adultes. Durée 1h30. .
1 cour de l’Abbaye Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 24 43 info@parc-ballons-vosges.fr
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English :
Join a creative workshop and learn how to make pretty seed packets using origami. A relaxing and precise activity that gives paper a second life while helping you prepare for your future planting projects.
L’événement Les mardis du Parc Atelier grainothèque Munster a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de la vallée de Munster
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