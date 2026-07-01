Les Mardis et Mercredis de la Rousselière Récital de viole Philippe Foulon Cheffois
mardi 28 juillet 2026 · Cheffois
Informations pratiques
Cheffois
Les Mardis et Mercredis de la Rousselière Récital de viole Philippe Foulon
La Rousselière Cheffois Vendée
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 20:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Concerts et spectacles suivis de dégustations
Autour de la viole d’amour
Concert et présentation de divers instruments d’époque suivi d’une dégustation surprise .
La Rousselière Cheffois 85390 Vendée Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concerts and performances followed by tastings
L’événement Les Mardis et Mercredis de la Rousselière Récital de viole Philippe Foulon Cheffois a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
À voir aussi à Cheffois (Vendée)
- Les Mardis et Mercredis de la Rousselière Récital de piano Jacques DOR Cheffois 21 juillet 2026
- Les Mardis et Mercredis de la Rousselière Spectacle Philippe Foulon Cheffois 29 juillet 2026
- Héros des prairies l’élevage Bio de la Pierre qui Vire Cheffois 20 août 2026
- Nuit de la chauve-souris au Moulin des Etrebières LPO Cheffois 16 septembre 2026