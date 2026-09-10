Les mardis lino Le 20 mille Nantes
mardi 24 novembre 2026 · Le 20 mille · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-24 18:30 – 20:30
Gratuit : non Cycle à l’année Tarif :• 400€/an pour les adhérent·e·s,• 430€ pour les non adhérent·e·sPossibilité de faire un atelier ponctuel, nous contacter à bonjour@optitscoins.frPour adhérer, c’est ici : https://www.helloasso.com/associations/o-p-tits-coins/adhesions/adhesion-o-ptits-coins Adulte, Etudiant, En famille, Senior
Venez découvrir la linogravure un mardi par mois dans une ambiance conviviale. Au programme :– initiation à la linogravure– exploration des différentes variantes de la linogravure : différents types de plaque (grise, soft cut ou gomme), encres (fluo, à base d’eau ou d’huile) et moyens de presser (cuillère, barens).– impression papier et textile– projets libres Tout le matériel créatif est fourni pour l’impression papier, mais il est possible de venir avec votre propre matériel en fonction des projets.Pour l’impression textile il y aura du tissu pour s’entraîner, mais l’objet final sur lequel vous imprimerez sera à amener (t-shirt, sac, pochette…). Cette activité s’adresse aux personnes qui ont envie de découvrir la linogravure et d’expérimenter. Aucun pré-requis n’est demandé. La lino du mardi est animée par Alix Rebora Une boisson vous sera offerte le temps de cet atelier pour agrémenter ce moment de convivialité !À partir de 10 ans. Cycle annuel de 10 séances1 mardi par mois, 18h30–20h30, hors vacances scolaires. Excepté le 7 octobre qui sera un mercredi :– 22 septembre– 10 novembre– 24 novembre– 15 décembre– 26 janvier– 16 février– 16 mars– 13 avril– 18 mai– 15 juin
Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300
https://optitscoins.fr/les-ateliers/les-mardis-lino/date:2026-09-22
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