Sortie à Branféré, Piscine Petite Amazonie – Nantes, Nantes

Informations pratiques

Sortie à Branféré Vendredi 28 août, 08h45 Piscine Petite Amazonie – Nantes Loire-Atlantique

Tarif adulte 11€ – 14 € ; Tarif enfant 5.5€ – 7€ : N’hésitez pas à venir vous inscrire !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T08:45:00+02:00 – 2026-08-28T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T08:45:00+02:00 – 2026-08-28T18:00:00+02:00

Venez nous rejoindre pour profiter, en famille ou entre amis, du parc animalier et botanique de Branféré, et découvrez les centaines d’espèces animales présentes !

Piscine Petite Amazonie – Nantes Boulevard de Berlin, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

Venez nous rejoindre pour vous amuser au parc animalier et botanique de Branféré !