Sortie à Branféré, Piscine Petite Amazonie – Nantes, Nantes
vendredi 28 août 2026 · Piscine Petite Amazonie - Nantes · Nantes
Informations pratiques
Sortie à Branféré Vendredi 28 août, 08h45 Piscine Petite Amazonie – Nantes Loire-Atlantique
Tarif adulte 11€ – 14 € ; Tarif enfant 5.5€ – 7€ : N’hésitez pas à venir vous inscrire !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T08:45:00+02:00 – 2026-08-28T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T08:45:00+02:00 – 2026-08-28T18:00:00+02:00
Venez nous rejoindre pour profiter, en famille ou entre amis, du parc animalier et botanique de Branféré, et découvrez les centaines d’espèces animales présentes !
Piscine Petite Amazonie – Nantes Boulevard de Berlin, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire
Venez nous rejoindre pour vous amuser au parc animalier et botanique de Branféré !
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