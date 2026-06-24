Les Mardis Têtus | La Dévorante Square de la Fontaine Rostrenen mardi 21 juillet 2026.

Rostrenen

Les Mardis Têtus | La Dévorante

Square de la Fontaine Rostrenen Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 11:30:00

fin : 2026-07-21 12:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Le jour du marché, la caravane-scène des Musiques Têtues s’installe au cœur de la ville, dans le théâtre de verdure du Square de la Fontaine pour un concert insolite, gratuit, et en plein air !

De 11h30 à 12h30, un ou des artistes investissent le Square de la Fontaine.

La Dévorante et son irrémissible appétit pour la richesse des timbres et les phrasés communs poursuivent leur festin sonore. Avec un nouveau répertoire qui toujours repose sur un maillage fin entre chansons traditionnelles, poésie, mélodies puisées dans le jazz…

Le duo persévère aussi dans l’improvisation pour sans cesse récolter les fruits de l’inattendu, luxe inouï de pouvoir persister sans signer.

Clémence Cognet violon, voix

Clément Gibert clarinette basse

En cas de pluie, les concert se tiendront à la Pharmacie, 9 Rue Gambetta

Org. Cie des Musiques Têtues. .

Square de la Fontaine Rostrenen Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Les Mardis Têtus | La Dévorante Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du Kreiz Breizh