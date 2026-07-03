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Les Margotines Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque Marguerite Yourcenar · Paris

Les Margotines Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Marguerite Yourcenar
Adresse
41, rue d'Alleray
Ville
75015 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Sur inscription à partir du 10 septembre auprès des bibliothécaires ou sur<br></p>

Les Margotines se composent de 2 séances de 30 minutes chacune :

De 10h30 à 11h : un temps pour les bébés lecteurs de 6 mois à 2 ans, au rythme
d’histoires, de chansons, de comptines, de jeux de doigts mais aussi de
livres à regarder, à toucher, à feuilleter.

De 11h à 11h30: des histoires extraordinaires, des contes,
des comptines et des chansons préparés et mis en scène par les
bibliothécaires, pour les enfants de 3 ans à 6 ans.

Samedi 10 octobre 2026
Salle d’animation (1er étage)
Sur inscription à partir du 10 septembre sur billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires

Une heure du conte au saut du lit le samedi matin : on emmène son doudou, son petit frère et sa grande sœur, sa grand-mère ou son papa… et c’est parti !
Le samedi 10 octobre 2026
de 10h30 à 11h30
gratuit

Sur inscription à partir du 10 septembre auprès des bibliothécaires ou sur

Public tout-petits et enfants. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-10T13:30:00+02:00
fin : 2026-10-10T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-10T10:30:00+02:00_2026-10-10T11:30:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray  75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/


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