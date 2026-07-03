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Les Margotines Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

mercredi 14 octobre 2026 · Médiathèque Marguerite Yourcenar · Paris

Les Margotines Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Marguerite Yourcenar
Adresse
41, rue d'Alleray
Ville
75015 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>entrée libre dans la limite des places disponibles</p>

Les Margotines, c’est un rendez-vous pour initier les tout-petits au plaisir de la lecture partagée sous toutes ses formes.

mercredi 14 octobre de 10h30 à 11h
pour les enfants de 0 à 3 ans
salle d’animation (niveau +1)
entrée libredans la limite des places disponibles

Un temps pour les bébés lecteurs de 0 à 3 ans, au rythme d’histoires, de chansons, de comptines, de jeux de doigts…
Le mercredi 14 octobre 2026
de 10h30 à 11h00
gratuit

entrée libre dans la limite des places disponibles

Public tout-petits.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-14T13:30:00+02:00
fin : 2026-10-14T14:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-14T10:30:00+02:00_2026-10-14T11:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray  75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/


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