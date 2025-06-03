Les Matinées des Jeux de Société A la médiathèque La Route des Savoirs Lannemezan

Les Matinées des Jeux de Société

A la médiathèque La Route des Savoirs 273. rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 12:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Les Matinées des Jeux de Société

Rendez-vous à la Médiathèque, le samedi de 10h à 12h

Tout public, entrée libre

Venez découvrir de nouveaux jeux de société et partager ensemble un moment de convivialité !

A la médiathèque La Route des Savoirs 273. rue Thiers Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 13 50 mediatheque@mairie-lannemezan.fr

English :

Board Games Matinées

Meet at the Médiathèque, Saturday from 10am to 12pm

Open to all, free admission

Come and discover new board games and share a convivial moment together!

German :

Die Matinées der Gesellschaftsspiele

Treffpunkt in der Mediathek, samstags von 10 bis 12 Uhr

Für alle Altersgruppen, freier Eintritt

Entdecken Sie neue Gesellschaftsspiele und verbringen Sie gemeinsam einen geselligen Moment!

Italiano :

Mattinate di giochi da tavolo

Appuntamento alla Médiathèque, sabato dalle 10.00 alle 12.00

Aperto a tutti, ingresso libero

Venite a scoprire nuovi giochi da tavolo e a condividere un momento di divertimento insieme!

Espanol :

Mañanas de juegos de mesa

Cita en la Mediateca, el sábado de 10.00 a 12.00 horas

Abierto a todos, entrada gratuita

¡Venga a descubrir nuevos juegos de mesa y a compartir un momento de diversión juntos!

