Les médiévales au Domaine de Suscinio Route du Duc Jean V Sarzeau
Les médiévales au Domaine de Suscinio Route du Duc Jean V Sarzeau samedi 23 mai 2026.
Sarzeau
Les médiévales au Domaine de Suscinio
Route du Duc Jean V Domaine de Suscinio Sarzeau Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23
Pendant 2 jours, le Domaine de Suscinio fait un bond dans le temps !
Laissez-vous transporter fin 15e siècle grâce aux troupes de reconstitution présentes dans le château et son parc.
Plongez dans l’univers médiéval à travers des démonstrations historiques et des animations.
⚔️ Spectacles de chevalerie
Saynètes et déambulations
️ Campements historiques
Musiques et danses médiévales
Artisans médiévaux
Et si vous venez costumés, bénéficiez de -10 % sur votre billet d’entrée .
Route du Duc Jean V Domaine de Suscinio Sarzeau 56370 Morbihan Bretagne +33 2 97 41 91 91
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L’événement Les médiévales au Domaine de Suscinio Sarzeau a été mis à jour le 2026-05-19 par ADT 56