Les médiévales au Domaine de Suscinio Route du Duc Jean V Sarzeau

Sarzeau

Les médiévales au Domaine de Suscinio

Route du Duc Jean V Domaine de Suscinio Sarzeau Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

Pendant 2 jours, le Domaine de Suscinio fait un bond dans le temps !

Laissez-vous transporter fin 15e siècle grâce aux troupes de reconstitution présentes dans le château et son parc.

Plongez dans l’univers médiéval à travers des démonstrations historiques et des animations.

⚔️ Spectacles de chevalerie

Saynètes et déambulations

️ Campements historiques

Musiques et danses médiévales

Artisans médiévaux

Et si vous venez costumés, bénéficiez de -10 % sur votre billet d’entrée .

Route du Duc Jean V Domaine de Suscinio Sarzeau 56370 Morbihan Bretagne +33 2 97 41 91 91

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English :

L’événement Les médiévales au Domaine de Suscinio Sarzeau a été mis à jour le 2026-05-19 par ADT 56