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Les médiévales au Domaine de Suscinio Route du Duc Jean V Sarzeau

Les médiévales au Domaine de Suscinio Route du Duc Jean V Sarzeau samedi 23 mai 2026.

Lieu : Route du Duc Jean V

Adresse : Domaine de Suscinio

Ville : 56370 Sarzeau

Département : Morbihan

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif :

Sarzeau

Les médiévales au Domaine de Suscinio

Route du Duc Jean V Domaine de Suscinio Sarzeau Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-23

Pendant 2 jours, le Domaine de Suscinio fait un bond dans le temps !

Laissez-vous transporter fin 15e siècle grâce aux troupes de reconstitution présentes dans le château et son parc.
Plongez dans l’univers médiéval à travers des démonstrations historiques et des animations.

⚔️ Spectacles de chevalerie
Saynètes et déambulations
️ Campements historiques
Musiques et danses médiévales
Artisans médiévaux

Et si vous venez costumés, bénéficiez de -10 % sur votre billet d’entrée   .

Route du Duc Jean V Domaine de Suscinio Sarzeau 56370 Morbihan Bretagne +33 2 97 41 91 91 

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English :

L’événement Les médiévales au Domaine de Suscinio Sarzeau a été mis à jour le 2026-05-19 par ADT 56

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