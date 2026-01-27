Les médiévales fantastiques 2026 5ème édition

Rue du Petit Taillis Hirson Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-19 19:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Les 18 et 19 avril 2026, à la salle Michel Carpentier, à Hirson, venez à la rencontre d’artisans, de professionnels, d’associations et d’artistes spécialisés dans l’univers médiéval et fantastique. Entrée gratuite et restauration sur place possible. Des animations sont prévues pour les plus petits et les plus grands. Informations complémentaires 07 86 87 55 18

Les 18 et 19 avril 2026, à la salle Michel Carpentier, à Hirson, venez à la rencontre d’artisans, de professionnels, d’associations et d’artistes spécialisés dans l’univers médiéval et fantastique. Entrée gratuite et restauration sur place possible. Des animations sont prévues pour les plus petits et les plus grands. Informations complémentaires 07 86 87 55 18 .

Rue du Petit Taillis Hirson 02500 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 58 16 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On April 18 and 19, 2026, at the Salle Michel Carpentier in Hirson, come and meet craftsmen, professionals, associations and artists specializing in the medieval and fantasy worlds. Free admission and on-site catering available. Activities are planned for young and old alike. Further information: 07 86 87 55 18

L’événement Les médiévales fantastiques 2026 5ème édition Hirson a été mis à jour le 2026-01-27 par Agence Aisne Tourisme