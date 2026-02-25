LES MÉLODIES DU CANAL CALE DU RADOUB Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LES MÉLODIES DU CANAL

CALE DU RADOUB 65 Allée des Demoiselles Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 22 – 22 – 27 EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:00:00

fin : 2026-09-12 22:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Laissez-vous embarquer par la musique pour célébrer les trente ans du Canal du Midi à l’UNESCO !

L’événement Les Mélodies du canal est un concert sur l’eau solidaire organisé par le service Mécénat de Voies Navigables de France pour encourager la replantation du canal du Midi. Toutes les recettes des soirées seront reversées au projet de replantation.

Sa particularité est qu’il prend place chaque année sur l’une des plus belles scènes toulousaines La cale de Radoub (Allée des Demoiselles à Toulouse). Un lieu historique et poétique rarement ouvert au public.

Cette troisième édition se déroulera le 12 et 13 septembre 2026. Elle accueillera samedi soir une nouvelle performance généreuse du duo emblématique Mouss & Hakim (Zebda) après la réussite de leur performance de l’année passée. Dimanche soir, une programmation 100% féminine avec une première prestation Piano-Voix de Cléa Vincent. Figure de la nouvelle scène pop française, elle amène un air de fraicheur et de soleil avec sa voix envoutante et son nouveau single Déplacement (2026). Elle sera suivie de la voix et de l’interprétation envoutante de Mathilde Fernandez. Moitié du groupe Ascendant Vierge, elle est actuellement en tournée et offre des moments magiques Piano-Voix.

Programmation

– Samedi 12 septembre Le duo emblématique Mouss & Hakim (Zebda)

– Dimanche 13 septembre Une soirée 100% féminine

Avec la voix et l’interprétation envoutante de Mathilde Fernandez (Ascendant Vierge)

Cléa Vincent, grande figure de la nouvelle pop française 22 .

CALE DU RADOUB 65 Allée des Demoiselles Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Let the music sweep you away as we celebrate the 30th anniversary of the Canal du Midi’s designation as a UNESCO World Heritage Site!

L’événement LES MÉLODIES DU CANAL Toulouse a été mis à jour le 2026-07-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE