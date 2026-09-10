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[Les mémoires vives à la la Soie] – Enquête à TASE : Souvenirs d’une ouvrière, Autre soie / CCO / La Rayonne, Villeurbanne

samedi 19 septembre 2026 · Autre soie / CCO / La Rayonne · Villeurbanne

[Les mémoires vives à la la Soie] – Enquête à TASE : Souvenirs d’une ouvrière, Autre soie / CCO / La Rayonne, Villeurbanne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Autre soie / CCO / La Rayonne
Adresse
28 rue alfred de musset, 69100 villeurbanne
Ville
69100 Villeurbanne
Département
Rhône
Tarif
Nombre de kits limités, en cas d'affluence une liste d'attente sera mise en place et vous pourrez à loisir découvrir les autres activités du site avant votre départ.

[Les mémoires vives à la la Soie] – Enquête à TASE : Souvenirs d’une ouvrière 19 et 20 septembre Autre soie / CCO / La Rayonne Rhône

Nombre de kits limités, en cas d’affluence une liste d’attente sera mise en place et vous pourrez à loisir découvrir les autres activités du site avant votre départ.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Lors de la rénovation du foyer Jeanne d’Arc, une boite en fer remplie de souvenirs a été retrouvée dans les caves. Elle semble dater de la période de construction, les années 1920. Nous ne perdons pas l’espoir, de parvenir, un jour, à mettre l’histoire de sa propriétaire en lumière. Mais a qui appartient cette boite? A vous de nous aidez en parcourant l’ensemble industriel à la recherche des indices.
Une enquête à réaliser entre amis ou en famille. La présence d’au moins deux adultes est conseillée. Le parcours vous conduira à la découverte des lieux emblématiques de l’ensemble industriel TASE.

  • Genre : Jeu de piste, enquête dans les rues de l’ensemble industriel TASE.
  • Public : Adultes et familles.
  • Durée : Prévoir minimum 1h30
  • Lieu : extérieur
  • Activité à réaliser en autonomie après retrait du kit d’enquête.

Autre soie / CCO / La Rayonne 28 rue alfred de musset, 69100 villeurbanne Villeurbanne 69100 Les Brosses Rhône Auvergne-Rhône-Alpes http://www.larayonne.org Le CCO est un laboratoire d’innovation sociale et culturelle implanté dans le quartier inclusif de l’Autre Soie. Il gère un tiers lieux et la salle de spectacle « La Rayonne » via sa filiale L’Amicale Métro, bus et tram arrêts Vaulx en Velin la Soie
Lors de la rénovation du foyer Jeanne d’Arc, une boite en fer remplie de souvenirs a été retrouvée dans les caves. Elle semble dater de la période de construction, les années 1920. Nous ne perdons de…

©CCOLaRayonne

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