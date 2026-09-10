[Les mémoires vives à la la Soie] – Enquête à TASE : Souvenirs d’une ouvrière, Autre soie / CCO / La Rayonne, Villeurbanne
samedi 19 septembre 2026 · Autre soie / CCO / La Rayonne · Villeurbanne
Informations pratiques
[Les mémoires vives à la la Soie] – Enquête à TASE : Souvenirs d’une ouvrière 19 et 20 septembre Autre soie / CCO / La Rayonne Rhône
Nombre de kits limités, en cas d’affluence une liste d’attente sera mise en place et vous pourrez à loisir découvrir les autres activités du site avant votre départ.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Lors de la rénovation du foyer Jeanne d’Arc, une boite en fer remplie de souvenirs a été retrouvée dans les caves. Elle semble dater de la période de construction, les années 1920. Nous ne perdons pas l’espoir, de parvenir, un jour, à mettre l’histoire de sa propriétaire en lumière. Mais a qui appartient cette boite? A vous de nous aidez en parcourant l’ensemble industriel à la recherche des indices.
Une enquête à réaliser entre amis ou en famille. La présence d’au moins deux adultes est conseillée. Le parcours vous conduira à la découverte des lieux emblématiques de l’ensemble industriel TASE.
- Genre : Jeu de piste, enquête dans les rues de l’ensemble industriel TASE.
- Public : Adultes et familles.
- Durée : Prévoir minimum 1h30
- Lieu : extérieur
- Activité à réaliser en autonomie après retrait du kit d’enquête.
Autre soie / CCO / La Rayonne 28 rue alfred de musset, 69100 villeurbanne Villeurbanne 69100 Les Brosses Rhône Auvergne-Rhône-Alpes http://www.larayonne.org Le CCO est un laboratoire d’innovation sociale et culturelle implanté dans le quartier inclusif de l’Autre Soie. Il gère un tiers lieux et la salle de spectacle « La Rayonne » via sa filiale L’Amicale Métro, bus et tram arrêts Vaulx en Velin la Soie
Lors de la rénovation du foyer Jeanne d’Arc, une boite en fer remplie de souvenirs a été retrouvée dans les caves. Elle semble dater de la période de construction, les années 1920. Nous ne perdons de…
©CCOLaRayonne
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