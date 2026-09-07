UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Villeurbanne

[Les mémoires vives à la la Soie] – Jeu de piste au parc aux Hérissons, Autre soie / CCO / La Rayonne, Villeurbanne

samedi 19 septembre 2026 · Autre soie / CCO / La Rayonne · Villeurbanne

[Les mémoires vives à la la Soie] – Jeu de piste au parc aux Hérissons, Autre soie / CCO / La Rayonne, Villeurbanne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Autre soie / CCO / La Rayonne
Adresse
28 rue alfred de musset, 69100 villeurbanne
Ville
69100 Villeurbanne
Département
Rhône

[Les mémoires vives à la la Soie] – Jeu de piste au parc aux Hérissons 19 et 20 septembre Autre soie / CCO / La Rayonne Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Un jeu de piste pour les 7-11 ans à la découverte des trésors naturels et artistiques du parc aux hérissons. Prenez votre crayon, retirez un cahier à l’accueil et suivez Artémisia, la dinosaure emblématique qui garde toujours un oeil sur les oeuvres et sur la biodiversité. Suivez les traces!
Pour les parents, cette promenade est aussi l’occasion de découvrir un parc cogéré par des habitants, un verger, un potager et un espace pensé pour préserver activités humaines et respect du vivant.

  • Genre : Jeu de piste jeune public
  • Public : de 7 à 11 ans.
  • Durée : Libre
  • Lieu : extérieur
  • Activité à réaliser en autonomie après retrait du cahier de médiation à l’accueil.

Autre soie / CCO / La Rayonne 28 rue alfred de musset, 69100 villeurbanne Villeurbanne 69100 Les Brosses Rhône Auvergne-Rhône-Alpes http://www.larayonne.org Le CCO est un laboratoire d’innovation sociale et culturelle implanté dans le quartier inclusif de l’Autre Soie. Il gère un tiers lieux et la salle de spectacle « La Rayonne » via sa filiale L’Amicale Métro, bus et tram arrêts Vaulx en Velin la Soie
Un jeu de piste pour les 7-11 ans à la découverte des trésors naturels et artistiques du parc aux hérissons. Prenez votre crayon, retirez un cahier à l’accueil et suivez Artémisia, la dinosaure qui …

©LionelRault

À voir aussi à Villeurbanne (Rhône)