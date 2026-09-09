[Les mémoires vives à la la Soie] – Visites guidées CCO/La Rayonne à l’Autre Soie, Autre soie / CCO / La Rayonne, Villeurbanne

Informations pratiques

[Les mémoires vives à la la Soie] – Visites guidées CCO/La Rayonne à l’Autre Soie 19 et 20 septembre Autre soie / CCO / La Rayonne Rhône

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Créé en 1963 au nord de Villeurbanne, le CCO est un lieu d’hospitalité où artistes, militants et bénévoles d’associations font vivre un espace de liberté, de rencontres, de culture et de fêtes. Devant quitter son équipement historique, le CCO se lance en 2012 dans une transformation d’envergure. Il s’associe alors avec le GIE La Ville Autrement pour poursuivre une nouvelle utopie urbaine, créer un quartier de ville inclusif, où les richesses de chaque personne, y compris les plus vulnérables, sont les ressources d’un territoire. Une visite dans ce tout nouveau quartier, entre tiers lieu patrimonial, parc urbain et salle de concert qui permet de mettre en partage les rêves de nouveaux communs et les difficultés d’un parcours toujours en cours.

Genre : visites guidées

Jauge : 20 à 40 personnes selon les visites

Public : tout public

Durée : 1h15

Réservations indispensables.

Autre soie / CCO / La Rayonne 28 rue alfred de musset, 69100 villeurbanne Villeurbanne 69100 Les Brosses Rhône Auvergne-Rhône-Alpes http://www.larayonne.org [{« type »: « link », « value »: « https://tinyurl.com/mt7eaydp »}] Le CCO est un laboratoire d’innovation sociale et culturelle implanté dans le quartier inclusif de l’Autre Soie. Il gère un tiers lieux et la salle de spectacle « La Rayonne » via sa filiale L’Amicale Métro, bus et tram arrêts Vaulx en Velin la Soie

Créé en 1963 au nord de Villeurbanne, le CCO est un lieu d’hospitalité où artistes, militants et bénévoles d’associations font vivre un espace de liberté, de rencontres, de culture et de fêtes. son y…

©LionelRault