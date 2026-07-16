[Les Mémoires Vives à la Soie] – Exposition « Elles et les luttes », Autre soie / CCO / La Rayonne, Villeurbanne

Informations pratiques

[Les Mémoires Vives à la Soie] – Exposition « Elles et les luttes » 19 et 20 septembre Autre soie / CCO / La Rayonne Métropole de Lyon

En continu, visites libres dans les 3 lieux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Vive la TASE ! et le CCO s’allient pour deux ans afin d’explorer l’histoire des femmes de la TASE, leur rôle et leurs luttes collectives et individuelles, d’hier à aujourd’hui. Dans le même élan, plusieurs habitantes issues d’un atelier créatif porté par le CCO une oeuvre textile monumentale, accompagnées par l’artiste contemporaine et textile Tina Marais.

L’exposition est à décourir sur 3 lieux emblématiques de l’ensemble industriel TASE : l’usine TASE, L’Autre Soie et le parc aux hérissons.

Autre soie / CCO / La Rayonne 28 rue alfred de musset, 69100 villeurbanne Villeurbanne 69100 Les Brosses Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes http://www.larayonne.org Le CCO est un laboratoire d’innovation sociale et culturelle implanté dans le quartier inclusif de l’Autre Soie. Il gère un tiers lieux et la salle de spectacle « La Rayonne » via sa filiale L’Amicale Métro, bus et tram arrêts Vaulx en Velin la Soie

Journées européennes du patrimoine

©DidierBouillot