Les mercredis apéro Coulonges-sur-l’Autize
mercredi 26 août 2026 · Coulonges-sur-l'Autize
Informations pratiques
Coulonges-sur-l’Autize
Les mercredis apéro
Parc du château Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 19:00:00
fin : 2026-08-26 21:00:00
Date(s) :
2026-08-26
NOUVEAU RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ
Cette année, l’UCAI vous invite à venir découvrir Les mercredis Apéro !
Parc du Château de Coulonges sur l’Autize
19h-21h
Buvette et foodtruck sur place
Mercredis 12, 19 et 26 août
On vous attend nombreux ! .
Parc du château Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Les mercredis apéro
L’événement Les mercredis apéro Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-07-28 par CC Val de Gâtine
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