UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Coulonges-sur-l'Autize

Les mercredis apéro Coulonges-sur-l’Autize

mercredi 26 août 2026 · Coulonges-sur-l'Autize

Les mercredis apéro Coulonges-sur-l’Autize

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Parc du château
Ville
79160 Coulonges-sur-l'Autize
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Coulonges-sur-l’Autize

Les mercredis apéro

Parc du château Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 19:00:00
fin : 2026-08-26 21:00:00

Date(s) :
2026-08-26

NOUVEAU RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ
Cette année, l’UCAI vous invite à venir découvrir Les mercredis Apéro !
Parc du Château de Coulonges sur l’Autize
19h-21h
Buvette et foodtruck sur place
Mercredis 12, 19 et 26 août
On vous attend nombreux !   .

Parc du château Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les mercredis apéro

L’événement Les mercredis apéro Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-07-28 par CC Val de Gâtine

À voir aussi à Coulonges-sur-l'Autize (Deux-Sèvres)