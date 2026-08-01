Informations pratiques

Coulonges-sur-l’Autize

Les mercredis apéro

Parc du château Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 19:00:00

fin : 2026-08-26 21:00:00

Date(s) :

2026-08-26

NOUVEAU RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

Cette année, l’UCAI vous invite à venir découvrir Les mercredis Apéro !

Parc du Château de Coulonges sur l’Autize

19h-21h

Buvette et foodtruck sur place

Mercredis 12, 19 et 26 août

On vous attend nombreux ! .

Parc du château Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Les mercredis apéro

L’événement Les mercredis apéro Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-07-28 par CC Val de Gâtine