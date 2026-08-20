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Les mercredis culturels, Bibliothèque Erdre-Batignolles, Nantes

mercredi 9 décembre 2026 · Bibliothèque Erdre-Batignolles · Nantes

Les mercredis culturels, Bibliothèque Erdre-Batignolles, Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 9 décembre 2026
Fin
mercredi 9 décembre 2026
Lieu
Bibliothèque Erdre-Batignolles
Adresse
109 avenue de la Gare de Saint-Joseph
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur inscription

Les mercredis culturels Mercredi 9 décembre, 15h00 Bibliothèque Erdre-Batignolles Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-09T15:00:00+01:00 – 2026-12-09T16:00:00+01:00
Fin : 2026-12-09T15:00:00+01:00 – 2026-12-09T16:00:00+01:00

En partenariat avec la compagnie PaQ’la Lune
À partir d’un album et à travers différents jeux, un atelier pour découvrir le théâtre en s’amusant.

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En partenariat avec la compagnie PaQ’la Lune À partir d’un album et à travers différents jeux, un atelier pour découvrir le théâtre en s’amusant.

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