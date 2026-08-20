Les mercredis culturels, Bibliothèque Erdre-Batignolles, Nantes

Informations pratiques

Les mercredis culturels Mercredi 9 décembre, 15h00 Bibliothèque Erdre-Batignolles Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-09T15:00:00+01:00 – 2026-12-09T16:00:00+01:00

Fin : 2026-12-09T15:00:00+01:00 – 2026-12-09T16:00:00+01:00

En partenariat avec la compagnie PaQ’la Lune

À partir d’un album et à travers différents jeux, un atelier pour découvrir le théâtre en s’amusant.

Bibliothèque Erdre-Batignolles 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240415347 »}]

En partenariat avec la compagnie PaQ’la Lune À partir d’un album et à travers différents jeux, un atelier pour découvrir le théâtre en s’amusant.