Les mercredis culturels, Bibliothèque Erdre-Batignolles, Nantes
mercredi 9 décembre 2026 · Bibliothèque Erdre-Batignolles · Nantes
Informations pratiques
Les mercredis culturels Mercredi 9 décembre, 15h00 Bibliothèque Erdre-Batignolles Loire-Atlantique
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-09T15:00:00+01:00 – 2026-12-09T16:00:00+01:00
Fin : 2026-12-09T15:00:00+01:00 – 2026-12-09T16:00:00+01:00
En partenariat avec la compagnie PaQ’la Lune
À partir d’un album et à travers différents jeux, un atelier pour découvrir le théâtre en s’amusant.
Bibliothèque Erdre-Batignolles 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240415347 »}]
En partenariat avec la compagnie PaQ’la Lune À partir d’un album et à travers différents jeux, un atelier pour découvrir le théâtre en s’amusant.
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