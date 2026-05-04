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Les Mercredis d’Antoine Médiathèque Saint-Denis-d’Oléron

Les Mercredis d’Antoine Médiathèque Saint-Denis-d’Oléron mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 25, rue de la libération

Ville : 17650 Saint-Denis-d'Oléron

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Denis-d’Oléron

Les Mercredis d’Antoine

Médiathèque 25, rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-08-26 11:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Plongez dans l’univers du vivant sauvage à travers des contes et découvrez les animaux du littoral.
Sur inscription Gratuit Dès 5 ans
Participation libre au chapeau au profit de l’association AÏDA.
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Médiathèque 25, rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 73 18  mediatequestdenisoleron@orange.fr

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English :

Immerse yourself in the world of wild life through tales and discover the animals of the coast.
Registration required Free From 5 years
Free participation, with proceeds going to the AÏDA association.

L’événement Les Mercredis d’Antoine Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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