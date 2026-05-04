Les Mercredis d’Antoine Médiathèque Saint-Denis-d’Oléron

Saint-Denis-d’Oléron

Les Mercredis d’Antoine

Médiathèque 25, rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-08-26 11:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Plongez dans l’univers du vivant sauvage à travers des contes et découvrez les animaux du littoral.

Sur inscription Gratuit Dès 5 ans

Participation libre au chapeau au profit de l’association AÏDA.

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Médiathèque 25, rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 73 18 mediatequestdenisoleron@orange.fr

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English :

Immerse yourself in the world of wild life through tales and discover the animals of the coast.

Registration required Free From 5 years

Free participation, with proceeds going to the AÏDA association.

L’événement Les Mercredis d’Antoine Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes