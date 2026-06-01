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Les mercredis de la MDJ, Maison des Jeunes, Lezennes

Les mercredis de la MDJ, Maison des Jeunes, Lezennes

Les mercredis de la MDJ, Maison des Jeunes, Lezennes mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Maison des Jeunes

Adresse : 32 rue Paul Vaillant Couturier 59260 Lezennes

Ville : 59260 Lezennes

Département : Nord

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Tarif : Sur inscription auprès de la Maison des Jeunes

Les mercredis de la MDJ Mercredi 3 juin, 14h00 Maison des Jeunes Nord

Sur inscription auprès de la Maison des Jeunes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T16:30:00+02:00

Maison des Jeunes 32 rue Paul Vaillant Couturier 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France
Ouverture de la capsule temporelle

Visuel : Canva

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