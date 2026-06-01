Mini malle à histoire – Les petits pois sont rouges, Médiathèque, Lezennes

Mini malle à histoire – Les petits pois sont rouges Mercredi 3 juin, 10h00 Médiathèque Nord

Gratuit – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T11:00:00+02:00

Médiathèque 20 Pl. de la République, 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France

Hortense et Coin-Coin vous embarquent à la mer !

Visuel : Canva