Mini malle à histoire – Les petits pois sont rouges, Médiathèque, Lezennes
Mini malle à histoire – Les petits pois sont rouges, Médiathèque, Lezennes mercredi 3 juin 2026.
Mini malle à histoire – Les petits pois sont rouges Mercredi 3 juin, 10h00 Médiathèque Nord
Gratuit – Sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T11:00:00+02:00
Médiathèque 20 Pl. de la République, 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France
Hortense et Coin-Coin vous embarquent à la mer !
Visuel : Canva
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