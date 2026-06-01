Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mini malle à histoire – Les petits pois sont rouges, Médiathèque, Lezennes

Mini malle à histoire – Les petits pois sont rouges, Médiathèque, Lezennes

Mini malle à histoire – Les petits pois sont rouges, Médiathèque, Lezennes mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 20 Pl. de la République, 59260 Lezennes

Ville : 59260 Lezennes

Département : Nord

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Tarif : Gratuit - Sans inscription

Mini malle à histoire – Les petits pois sont rouges Mercredi 3 juin, 10h00 Médiathèque Nord

Gratuit – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T11:00:00+02:00

Médiathèque 20 Pl. de la République, 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France
Hortense et Coin-Coin vous embarquent à la mer !

Visuel : Canva

À voir aussi à Lezennes (Nord)