Les mercredis de la MDJ, Maison des Jeunes, Lezennes
Les mercredis de la MDJ, Maison des Jeunes, Lezennes mercredi 17 juin 2026.
Les mercredis de la MDJ Mercredi 17 juin, 14h00 Maison des Jeunes Nord
Sur inscription auprès de la Maison des Jeunes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T14:00:00+02:00 – 2026-06-17T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-17T14:00:00+02:00 – 2026-06-17T16:30:00+02:00
Maison des Jeunes 32 rue Paul Vaillant Couturier 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France
Atelier milkshake
Visuel : Canva
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