Les mercredis de l’Agora Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement

Les mercredis de l’Agora vous donne rendez-vous au Muséum d’histoire naturelle de Marseille sur une thématique mensuelle.Enfants

De la science dans tous les sens et sous toutes ses formes !



Un mercredi après-midi par mois, le Muséum de Marseille convie tous les curieux de nature dans son espace pédagogique.

Mettez-vous à la place d’un chercheur en mode labo avec des observations au microscope, jouez en mode gameur pour apprendre tout en vous amusant, créez des objets en mode DIY pour célébrer la nature, écoutez une lecture contée en mode rêveur pour réinventer le monde !



Chaque mois un thème différent !



► Mercredi 14 janvier à 14h, 15h et 16h Petites bêtes sous les feuilles



► Mercredi 11 février à 14h, 15h et 16h Sciences réelles ou sciences fictions ?



► Mercredi 11 mars à 14h, 15h et 16h L’eau dans tous ses états



• Gratuit

• À partir de 6 ans Les enfants doivent être accompagnés

• Réservation conseillée par téléphone au 04 91 14 59 55 du lundi au vendredi, le matin.

• Possibilité de participer le jour même en fonction des places disponibles.



* dernière entrée 15 min avant la fin de la séance .

Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 59 50

English :

Les mercredis de l’Agora (Wednesdays in the Agora) takes place at Marseille’s Natural History Museum, with a monthly theme.

