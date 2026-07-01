Les mercredis de L’Hermione quai de L’Hermione Rochefort
mercredi 15 juillet 2026 · quai de L'Hermione · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Les mercredis de L’Hermione
quai de L’Hermione Boutique de L’Hermione Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 2 – 2 – EUR
atelier matelotage
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-15 16:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Contes pour les enfants et atelier matelotage
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quai de L’Hermione Boutique de L’Hermione Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 44 89 40 info@hermione.com
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English : Wednesdays at L’Hermione
Storytelling for children and a knot-tying workshop
L’événement Les mercredis de L’Hermione Rochefort a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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