Les mercredis de L’Hermione quai de L’Hermione Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Les mercredis de L’Hermione

quai de L’Hermione Boutique de L’Hermione Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – EUR

atelier matelotage

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15 16:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Contes pour les enfants et atelier matelotage

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quai de L’Hermione Boutique de L’Hermione Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 44 89 40 info@hermione.com

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English : Wednesdays at L’Hermione

Storytelling for children and a knot-tying workshop

L’événement Les mercredis de L’Hermione Rochefort a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Rochefort Océan