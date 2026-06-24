Châtillon-sur-Seine

Les mercredis du musée

14 Rue de la Libération Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:30:00

fin : 2026-08-26 16:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Cet été, exprimez votre créativité au musée !

Du 8 juillet au 26 août, le musée propose aux enfants un atelier différent chaque mercredi pour découvrir des techniques artistiques et réaliser des créations originales. Que ce soit autour de notre exposition Kiki, Reine de Montparnasse , des aventures du maréchal Marmont ou des joies de l’été, nos ateliers invitent les enfants à créer, découvrir et s’amuser tout au long des vacances !

Au programme création d’affiches inspirées de l’Art déco, initiation à la technique du pointillisme, réalisation de cyanotypes, fabrication d’une lanterne magique, composition d’un cabaret en carton, découverte de l’impression végétale et conception d’une maquette de colonne Morris. Retrouvez le programme en bas de cette page.

Le programme de l’été

Mercredi 8 juillet création d’affiches inspirées de l’Art déco

Mercredi 15 juillet découverte de l’impression végétale avec L.M. Chardon

Mercredi 22 juillet fabrication lanterne magique

Mercredi 29 juillet initiation au pointillisme

Mercredi 5 août création d’affiches inspirées de l’Art déco

Mercredi 12 août composition d’un cabaret en carton

Mercredi 19 août réalisation de cyanotypes

Mercredi 26 août conception d’une maquette de colonne Morris avec Benoit éberlueur .

14 Rue de la Libération Châtillon-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 95 80 11 accueil@musee-chatillonnais.fr

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English : Les mercredis du musée

L’événement Les mercredis du musée Châtillon-sur-Seine a été mis à jour le 2026-06-24 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)