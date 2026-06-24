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Les mercredis du musée Châtillon-sur-Seine

Les mercredis du musée Châtillon-sur-Seine

Les mercredis du musée Châtillon-sur-Seine mercredi 8 juillet 2026.

Adresse
14 Rue de la Libération
Ville
21400 Châtillon-sur-Seine
Département
Côte-d'Or
Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
14:30:00
Tarif
3.5 3.5 3.5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Châtillon-sur-Seine

Les mercredis du musée

14 Rue de la Libération Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-08-26 16:30:00

Date(s) :
2026-07-08

Cet été, exprimez votre créativité au musée !

Du 8 juillet au 26 août, le musée propose aux enfants un atelier différent chaque mercredi pour découvrir des techniques artistiques et réaliser des créations originales. Que ce soit autour de notre exposition Kiki, Reine de Montparnasse , des aventures du maréchal Marmont ou des joies de l’été, nos ateliers invitent les enfants à créer, découvrir et s’amuser tout au long des vacances !

Au programme création d’affiches inspirées de l’Art déco, initiation à la technique du pointillisme, réalisation de cyanotypes, fabrication d’une lanterne magique, composition d’un cabaret en carton, découverte de l’impression végétale et conception d’une maquette de colonne Morris. Retrouvez le programme en bas de cette page.

Le programme de l’été
Mercredi 8 juillet création d’affiches inspirées de l’Art déco
Mercredi 15 juillet découverte de l’impression végétale avec L.M. Chardon
Mercredi 22 juillet fabrication lanterne magique
Mercredi 29 juillet initiation au pointillisme
Mercredi 5 août création d’affiches inspirées de l’Art déco
Mercredi 12 août composition d’un cabaret en carton
Mercredi 19 août réalisation de cyanotypes
Mercredi 26 août conception d’une maquette de colonne Morris avec Benoit éberlueur   .

14 Rue de la Libération Châtillon-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 95 80 11  accueil@musee-chatillonnais.fr

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English : Les mercredis du musée

L’événement Les mercredis du musée Châtillon-sur-Seine a été mis à jour le 2026-06-24 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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