Les mercredis du Parc Atelier Des plantes et des monotypes Munster mercredi 30 septembre 2026.

Munster

Les mercredis du Parc Atelier Des plantes et des monotypes

1 Cour de L’Abbaye Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-30 14:00:00

fin : 2026-09-30 16:00:00

Date(s) :

2026-09-30

Découvrez l’art du monotype et laissez les plantes inspirer votre créativité lors d’un atelier mêlant empreintes végétales, couleurs et papiers découpés.

Initiation à l’impression de monotypes à partir de silhouettes des plantes sélectionnées pour l’exposition Des Plantes et des Hommes et des plaques de GELLI PLATE . Travail autour de papiers découpés et de l’acrylique sur plaque de gélatine. Avec Audrey Abraham Les ateliers Brambram .

1 Cour de L’Abbaye Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 24 43 accueil@mediatheque-vallee-munster.fr

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English :

Discover the art of monotype printing and let plants inspire your creativity in a workshop that combines plant prints, colors, and cut-out paper.

L’événement Les mercredis du Parc Atelier Des plantes et des monotypes Munster a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de la vallée de Munster