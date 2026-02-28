Les mercredis du Parc Atelier Des plantes et des monotypes Munster
Les mercredis du Parc Atelier Des plantes et des monotypes Munster mercredi 30 septembre 2026.
Munster
Les mercredis du Parc Atelier Des plantes et des monotypes
1 Cour de L’Abbaye Munster Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-30 14:00:00
fin : 2026-09-30 16:00:00
Date(s) :
2026-09-30
Découvrez l’art du monotype et laissez les plantes inspirer votre créativité lors d’un atelier mêlant empreintes végétales, couleurs et papiers découpés.
Initiation à l’impression de monotypes à partir de silhouettes des plantes sélectionnées pour l’exposition Des Plantes et des Hommes et des plaques de GELLI PLATE . Travail autour de papiers découpés et de l’acrylique sur plaque de gélatine. Avec Audrey Abraham Les ateliers Brambram .
1 Cour de L’Abbaye Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 24 43 accueil@mediatheque-vallee-munster.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the art of monotype printing and let plants inspire your creativity in a workshop that combines plant prints, colors, and cut-out paper.
L’événement Les mercredis du Parc Atelier Des plantes et des monotypes Munster a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de la vallée de Munster
À voir aussi à Munster (Haut-Rhin)
- Yoga dans le parc Schweitzer Munster 1 juillet 2026
- Balades botaniques avec Caroline Munster 1 juillet 2026
- Club vosgien Sidi Brahim -Hilsenfirst Munster 2 juillet 2026
- Jeudi du parc Hartmann Do un dert, l’art en lien Munster 2 juillet 2026
- Les Jeudis du Parc Hartmann Munster 2 juillet 2026