Les Mercredis Guinguette Place de l’église côté presbytère Cadaujac
mercredi 22 juillet 2026 · Place de l'église côté presbytère · Cadaujac
Informations pratiques
Cadaujac
Les Mercredis Guinguette
Place de l’église côté presbytère Place de l’Église Cadaujac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:00:00
fin : 2026-07-29 23:00:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Nouveauté à Cadaujac les Mercredis Guinguette !
Cet été, rendez-vous chaque mercredi soir pour partager un moment convivial en famille, entre amis ou entre voisins !
Place de l’Église côté Presbytère
De 18h à 23h
Au programme
Foodtrucks
Boissons
Musique
Tables conviviales à disposition
Un rendez-vous estival pour profiter des douces soirées d’été, se restaurer en plein air et passer un agréable moment au cœur de Cadaujac.
Chaque mercredi soir en juillet et août, venez faire vivre l’esprit guinguette à Cadaujac ! .
Place de l’église côté presbytère Place de l’Église Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 83 82 00 mairie@mairie-cadaujac.fr
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English : Les Mercredis Guinguette
L’événement Les Mercredis Guinguette Cadaujac a été mis à jour le 2026-07-21 par Sud Bordeaux Tourisme
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