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Les mercredis Ludiloisirs à Castagnéra, Médiathèque Castagnéra, Talence

mercredi 18 novembre 2026 · Médiathèque Castagnéra · Talence

Les mercredis Ludiloisirs à Castagnéra, Médiathèque Castagnéra, Talence

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Lieu
Médiathèque Castagnéra
Adresse
Allée Peixotto 33 400 Talence
Ville
33400 Talence
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre

Les mercredis Ludiloisirs à Castagnéra Mercredi 18 novembre, 14h30 Médiathèque Castagnéra Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-18T14:30:00+01:00 – 2026-11-18T18:00:00+01:00
Fin : 2026-11-18T14:30:00+01:00 – 2026-11-18T18:00:00+01:00

Avec les mercredis ludiloisirs c’est l’opportunité de découvrir cette offre de jeu sur place et de bénéficier de l’accompagnement et des conseils d’un ludothécaire !

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr
Un mercredi par mois, la ludothèque Ludiloisirs se déplace à la médiathèque Castagnéra pour un moment de jeu. jeux

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