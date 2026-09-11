Les mercredis Ludiloisirs à Castagnéra, Médiathèque Castagnéra, Talence
mercredi 18 novembre 2026 · Médiathèque Castagnéra · Talence
Informations pratiques
Les mercredis Ludiloisirs à Castagnéra Mercredi 18 novembre, 14h30 Médiathèque Castagnéra Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-18T14:30:00+01:00 – 2026-11-18T18:00:00+01:00
Fin : 2026-11-18T14:30:00+01:00 – 2026-11-18T18:00:00+01:00
Avec les mercredis ludiloisirs c’est l’opportunité de découvrir cette offre de jeu sur place et de bénéficier de l’accompagnement et des conseils d’un ludothécaire !
Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr
Un mercredi par mois, la ludothèque Ludiloisirs se déplace à la médiathèque Castagnéra pour un moment de jeu. jeux
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