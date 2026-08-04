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LES MERCREDIS LUDIQUES AU CHÂTEAU Rue du Château Aurignac

mercredi 5 août 2026 · Rue du Château · Aurignac

LES MERCREDIS LUDIQUES AU CHÂTEAU Rue du Château Aurignac

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Rue du Château
Adresse
COUR DU CHÂTEAU
Ville
31420 Aurignac
Département
Haute-Garonne
Tarif
3 3 3 Tarif enfant

Aurignac

LES MERCREDIS LUDIQUES AU CHÂTEAU

Rue du Château COUR DU CHÂTEAU Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 15:00:00
fin : 2026-08-12 17:30:00

Date(s) :
2026-08-05 2026-08-12

Des ateliers ludiques pour découvrir le Moyen-âge autrement.
Que représentaient les blasons ? Qui copiaient les manuscrits ? Qu’est-ce qu’une chimère ?
Les mercredis ludiques au château, ce sont 30 minutes pour apprendre tout en s’amusant !
Pour tout public
Accessible aux personnes avec poussette ou en situation de handicap moteur accompagnés, en situation de handicap mental cognitif et psychique. 3  .

Rue du Château COUR DU CHÂTEAU Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 77 61 

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English :

Fun workshops to discover the Middle Ages in a different way.

L’événement LES MERCREDIS LUDIQUES AU CHÂTEAU Aurignac a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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