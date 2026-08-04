LES MERCREDIS LUDIQUES AU CHÂTEAU Rue du Château Aurignac
mercredi 5 août 2026 · Rue du Château · Aurignac
Informations pratiques
Aurignac
LES MERCREDIS LUDIQUES AU CHÂTEAU
Rue du Château COUR DU CHÂTEAU Aurignac Haute-Garonne
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 15:00:00
fin : 2026-08-12 17:30:00
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-12
Des ateliers ludiques pour découvrir le Moyen-âge autrement.
Que représentaient les blasons ? Qui copiaient les manuscrits ? Qu’est-ce qu’une chimère ?
Les mercredis ludiques au château, ce sont 30 minutes pour apprendre tout en s’amusant !
Pour tout public
Accessible aux personnes avec poussette ou en situation de handicap moteur accompagnés, en situation de handicap mental cognitif et psychique. 3 .
Rue du Château COUR DU CHÂTEAU Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 77 61
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English :
Fun workshops to discover the Middle Ages in a different way.
L’événement LES MERCREDIS LUDIQUES AU CHÂTEAU Aurignac a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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