LES MERCREDIS LUDIQUES AU CHÂTEAU Rue du Château Aurignac

Informations pratiques

Aurignac

LES MERCREDIS LUDIQUES AU CHÂTEAU

Rue du Château COUR DU CHÂTEAU Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 15:00:00

fin : 2026-08-12 17:30:00

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-12

Des ateliers ludiques pour découvrir le Moyen-âge autrement.

Que représentaient les blasons ? Qui copiaient les manuscrits ? Qu’est-ce qu’une chimère ?

Les mercredis ludiques au château, ce sont 30 minutes pour apprendre tout en s’amusant !

Pour tout public

Accessible aux personnes avec poussette ou en situation de handicap moteur accompagnés, en situation de handicap mental cognitif et psychique. 3 .

Rue du Château COUR DU CHÂTEAU Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 77 61

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English :

Fun workshops to discover the Middle Ages in a different way.

L’événement LES MERCREDIS LUDIQUES AU CHÂTEAU Aurignac a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE