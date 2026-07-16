Les Mercredis Musicaux – Les PolySoNantes, Pl. de l’Église, Le Pouliguen

Informations pratiques

Les Mercredis Musicaux – Les PolySoNantes Mercredi 5 août, 21h00 Pl. de l’Église Loire-Atlantique

Adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-05T21:00:00+02:00 – 2026-08-05T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-05T21:00:00+02:00 – 2026-08-05T23:00:00+02:00

Nelly Pichot-Badeaud est soprano colorature. Depuis ses premiers pas dans le milieu du spectacle lyrique vivant, elle n’a de cesse d’allier ses passions pour le chant et le théâtre au sein des nombreux groupes ou compagnies dans lesquels elle a travaillés.

Nathalie Fabre est soprano lyrique et interprète de nombreux rôles dans les domaines de l’opéra et du spectacle lyrique vivant. En 2017, elle a créé à Nantes une école de chant lyrique.

Anne-Claire Couchourel débute sa carrière lyrique comme choriste à l’opéra de Nantes. Elle s’exprime tour à tour dans des rôles d’opéra, d’opérette et d’œuvres lyriques contemporaines. Son timbre de voix lui ouvre de nombreuses opportunités dans le monde baroque comme choriste, puis soliste.

Programme en attente

Nelly Pichot-Badeaud est soprano colorature. Nathalie Fabre est soprano lyrique et interprèteAnne-Claire Couchourel débute sa carrière lyrique comme choriste à l’opéra de Nantes. Programme en attente

Pl. de l’Église Pl. de l’Église, 44510 Le Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.lepouliguen.fr »}]

Nelly Pichot-Badeaud est soprano colorature.