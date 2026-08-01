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AGENDA · Chanverrie

Les mercredis pic-nic Chanverrie

mercredi 12 août 2026 · Chanverrie

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
Le Bignon
Ville
85130 Chanverrie
Département
Vendée
Tarif

Chanverrie

Les mercredis pic-nic

Le Bignon Chanverrie Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 12:00:00
fin : 2026-08-19 14:30:00

Date(s) :
2026-08-12 2026-08-19

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Le Bignon Chanverrie 85130 Vendée Pays de la Loire +33 6 66 07 27 53  guinguettedubignon@gmail.com

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English :

L’événement Les mercredis pic-nic Chanverrie a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne

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