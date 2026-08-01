AGENDA · Chanverrie
Yoga en plein air Chanverrie
mercredi 12 août 2026 · Chanverrie
Informations pratiques
Chanverrie
Yoga en plein air
Le Bignon Chanverrie Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:30:00
fin : 2026-08-12 19:30:00
Date(s) :
2026-08-12
.
Le Bignon Chanverrie 85130 Vendée Pays de la Loire +33 6 66 07 27 53 guinguettedubignon@gmail.com
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English :
L’événement Yoga en plein air Chanverrie a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne
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