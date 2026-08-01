Informations pratiques

Chanverrie

Yoga en plein air

Le Bignon Chanverrie Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:30:00

fin : 2026-08-12 19:30:00

Date(s) :

2026-08-12

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Le Bignon Chanverrie 85130 Vendée Pays de la Loire +33 6 66 07 27 53 guinguettedubignon@gmail.com

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English :

L’événement Yoga en plein air Chanverrie a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne