Les mercredis récréatifs Parc du Moulin à Tan Sens
Les mercredis récréatifs Parc du Moulin à Tan Sens mercredi 1 juillet 2026.
Sens
Les mercredis récréatifs
Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:00:00
fin : 2026-07-01 17:00:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Rendez-vous au parc du moulin à tan pour profiter des mercredis récréatifs. Ces après-midis proposent des activités ludiques, créatives et de plein air pour les enfants et les familles, dans un cadre naturel et ombragé. Un moment convivial à partager tout au long de l’été.
Accès libre Activités gratuites sous la responsabilité des parents .
Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 95 67 00
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English : Les mercredis récréatifs
L’événement Les mercredis récréatifs Sens a été mis à jour le 2026-05-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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