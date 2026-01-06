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Les mercredis récréatifs Parc du Moulin à Tan Sens

Les mercredis récréatifs Parc du Moulin à Tan Sens mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Parc du Moulin à Tan

Adresse : 28 Chemin de Babie

Ville : 89100 Sens

Département : Yonne

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Sens

Les mercredis récréatifs

Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:00:00
fin : 2026-07-01 17:00:00

Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Rendez-vous au parc du moulin à tan pour profiter des mercredis récréatifs. Ces après-midis proposent des activités ludiques, créatives et de plein air pour les enfants et les familles, dans un cadre naturel et ombragé. Un moment convivial à partager tout au long de l’été.
Accès libre Activités gratuites sous la responsabilité des parents   .

Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 95 67 00 

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English : Les mercredis récréatifs

L’événement Les mercredis récréatifs Sens a été mis à jour le 2026-05-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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