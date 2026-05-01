Les mercredis saint-maixentais Mail Marie Granet Saint-Maixent-l’École

Saint-Maixent-l’École

Les mercredis saint-maixentais

Mail Marie Granet 6 Rue de la Marne Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 18:00:00

fin : 2026-07-08 21:30:00

Date(s) :

2026-05-20

L’association Au cœur de nos rues vous invite à célébrer l’arrivée des beaux jours ! Rendez-vous sur le Mail, chaque mercredi du 20 mai au 8 juillet 2026 pour profiter d’un moment de détente en plein air. Venez nombreux pour faire vibrer le centre-ville ! À bientôt !

Concerts gratuits.

Structures gonflables pour les enfants.

Buvette et restauration sur place. .

Mail Marie Granet 6 Rue de la Marne Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine asso.aucoeurdenosrues@gmail.com

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English :

L’événement Les mercredis saint-maixentais Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Haut Val De Sèvre