Les mercredis saint-maixentais Mail Marie Granet Saint-Maixent-l’École
Les mercredis saint-maixentais Mail Marie Granet Saint-Maixent-l’École mercredi 20 mai 2026.
Saint-Maixent-l’École
Les mercredis saint-maixentais
Mail Marie Granet 6 Rue de la Marne Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 18:00:00
fin : 2026-07-08 21:30:00
Date(s) :
2026-05-20
L’association Au cœur de nos rues vous invite à célébrer l’arrivée des beaux jours ! Rendez-vous sur le Mail, chaque mercredi du 20 mai au 8 juillet 2026 pour profiter d’un moment de détente en plein air. Venez nombreux pour faire vibrer le centre-ville ! À bientôt !
Concerts gratuits.
Structures gonflables pour les enfants.
Buvette et restauration sur place. .
Mail Marie Granet 6 Rue de la Marne Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine asso.aucoeurdenosrues@gmail.com
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L’événement Les mercredis saint-maixentais Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Haut Val De Sèvre
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