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Les mercredis saint-maixentais Mail Marie Granet Saint-Maixent-l’École

Les mercredis saint-maixentais Mail Marie Granet Saint-Maixent-l’École

Les mercredis saint-maixentais Mail Marie Granet Saint-Maixent-l’École mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Mail Marie Granet

Adresse : 6 Rue de la Marne

Ville : 79400 Saint-Maixent-l'École

Département : Deux-Sèvres

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saint-Maixent-l’École

Les mercredis saint-maixentais

Mail Marie Granet 6 Rue de la Marne Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 18:00:00
fin : 2026-07-08 21:30:00

Date(s) :
2026-05-20

L’association Au cœur de nos rues vous invite à célébrer l’arrivée des beaux jours ! Rendez-vous sur le Mail, chaque mercredi du 20 mai au 8 juillet 2026 pour profiter d’un moment de détente en plein air. Venez nombreux pour faire vibrer le centre-ville ! À bientôt !
Concerts gratuits.
Structures gonflables pour les enfants.
Buvette et restauration sur place.   .

Mail Marie Granet 6 Rue de la Marne Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   asso.aucoeurdenosrues@gmail.com

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English :

L’événement Les mercredis saint-maixentais Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Haut Val De Sèvre

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