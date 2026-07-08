Informations pratiques

Lambesc

Les mercredis sous les étoiles

Du 08/07 au 29/07/2026 le mercredi de 19h à 23h. rue Grande Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 19:00:00

fin : 2026-07-29 23:00:00

Date(s) :

2026-07-08

L’association des commerçants vous propose chaque mercredi, de 19h à 23h, au cœur de Lambesc pour leur marché nocturne, avec des exposants locaux et artisanaux, et profiter d’une animation musicale pour petits et grands. Lambesc à la belle étoile !

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rue Grande Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 12 20 54 80

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English :

The night market has become a Lambesc summer tradition!

Take advantage of the cooler evening hours to discover the market’s artisans and shopkeepers in the historic center.

L’événement Les mercredis sous les étoiles Lambesc a été mis à jour le 2026-07-03 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc