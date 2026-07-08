Les mercredis sous les étoiles Lambesc
mercredi 8 juillet 2026 · Lambesc
Informations pratiques
Lambesc
Les mercredis sous les étoiles
Du 08/07 au 29/07/2026 le mercredi de 19h à 23h. rue Grande Lambesc Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08 19:00:00
fin : 2026-07-29 23:00:00
Date(s) :
2026-07-08
L’association des commerçants vous propose chaque mercredi, de 19h à 23h, au cœur de Lambesc pour leur marché nocturne, avec des exposants locaux et artisanaux, et profiter d’une animation musicale pour petits et grands. Lambesc à la belle étoile !
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rue Grande Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 12 20 54 80
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English :
The night market has become a Lambesc summer tradition!
Take advantage of the cooler evening hours to discover the market’s artisans and shopkeepers in the historic center.
L’événement Les mercredis sous les étoiles Lambesc a été mis à jour le 2026-07-03 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc
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