UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lambesc

Les mercredis sous les étoiles Lambesc

mercredi 8 juillet 2026 · Lambesc

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
rue Grande
Ville
13410 Lambesc
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Lambesc

Les mercredis sous les étoiles

Du 08/07 au 29/07/2026 le mercredi de 19h à 23h. rue Grande Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08 19:00:00
fin : 2026-07-29 23:00:00

Date(s) :
2026-07-08

L’association des commerçants vous propose chaque mercredi, de 19h à 23h, au cœur de Lambesc pour leur marché nocturne, avec des exposants locaux et artisanaux, et profiter d’une animation musicale pour petits et grands. Lambesc à la belle étoile !
  .

rue Grande Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 12 20 54 80 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The night market has become a Lambesc summer tradition!
Take advantage of the cooler evening hours to discover the market’s artisans and shopkeepers in the historic center.

L’événement Les mercredis sous les étoiles Lambesc a été mis à jour le 2026-07-03 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc

À voir aussi à Lambesc (Bouches-du-Rhône)