Les mercredis street art ! Le 20 mille Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-07 14:00 – 16:00

Gratuit : non 30€/55€ Formules :-jusqu’à 8 ans : 1h30 • 30€-de 9 à 99 ans : 2h • 35€-adulte/enfant : 2h • 50€Pour adhérer, c’est ici : https://www.helloasso.com/associations/o-p-tits-coins/adhesions/adhesion-o-ptits-coins Tout public, Adulte, En famille, Etudiant, Senior, Jeune Public

Le programme de l’atelier en 4 parties :1-creation du monstre (concept)2-esquisse et peinture du monstre.3- découpage4-collage Bonus: à la fin les enfants repartent avec un sticker de leurs monstre imprimé en direct à la mini imprimante thermique ! Le matériel créatif est fourni.Une boisson vous sera offerte le temps de cet atelier pour agrémenter ce moment de convivialité ! Les mercredis street art sont animés par CodelAtelier accessible à tou·te·s ! Dates possibles :– 9 septembre– 7 octobre– 4 novembre– 9 décembre– 13 janvier– 10 février– 10 mars–14 avril– 12 mai– 9 juin

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/les-mercredis-street-art/date:2026-09-09



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