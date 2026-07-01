Les « Métamorph’eau’ses », Office de Tourisme, Châlons-en-Champagne, Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Les « Métamorph’eau’ses » 19 et 20 septembre Office de Tourisme, Châlons-en-Champagne Marne

Les Métamorp’eau’ses : 16€ (au lieu de 18 €), 9€ pour les enfants de 4 à 10 ans. Gratuit pour les moins de 4 ans. Chiens de plus de 10kg : 5€ Les chiens de moins de 10kg sont acceptés gratuitement et restent sur vos genoux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T22:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T22:30:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00

Un spectacle original et magique. La nuit tombe et la ville se métamorph’eau’se.

Elle se pare de lumières, les monuments deviennent les supports de spectacles féeriques. À bord des bateaux de l’Office de Tourisme, vous serez le spectateur privilégié de ce ballet de lumières. Dès que vous pénétrerez dans la galerie souterraine Lochet, vous serez fasciné par la scénographie diffusée sur les voûtes. Puis, au fil de l’eau, sous vos yeux, les spectacles de lumières vont se succéder, tous différents les uns des autres, ainsi que les monuments et ponts artistiquement mis en lumière.

Départ et arrivée à l’embarcadère de l’Office de Tourisme.

Office de Tourisme, Châlons-en-Champagne 3, quai des arts, 51000, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 03 26 65 17 89 https://www.chalons-tourisme.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 03.26.65.17.89 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.chalons-tourisme.com/billetterie/ »}] L’Office de Tourisme se trouve dans une belle maison du XVIème siècle qui se trouvait rue de la Petite Juiverie et qui a été remontée sur le Quai des Arts. Sa richesse architecturale en fait un bâtiment unique parmi toutes les structures de même type dans la préfecture marnaise.

Un spectacle original et magique. La nuit tombe et la ville se métamorph’eau’se.

© Christophe Manquillet