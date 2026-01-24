Les métamorphoses du quartier du Hédas RDV à l’office de tourisme Pau
Les métamorphoses du quartier du Hédas RDV à l’office de tourisme Pau dimanche 19 avril 2026.
Les métamorphoses du quartier du Hédas
RDV à l’office de tourisme Place Royale Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Sur inscription
Longtemps considéré comme infréquentable, le Hédas a connu de multiples visages. De lieu naturel à espace oublié, puis à site réinvesti, vous explorez les transformations de ce quartier singulier, aujourd’hui repensé comme un lien entre nature et ville. .
RDV à l’office de tourisme Place Royale Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les métamorphoses du quartier du Hédas
L’événement Les métamorphoses du quartier du Hédas Pau a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Pau