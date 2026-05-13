Les métiers des musées, Musée Louis Vouland, Avignon

Les métiers des musées Samedi 23 mai, 21h45 Musée Louis Vouland Vaucluse

Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:45:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:45:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Les métiers des musées

Samedi 23 mai à 21h45 visite flash (15 minutes environ)

Thomas Rumeau, médiateur stagiaire

Quels sont les métiers des musées ? Qui s’active pour préserver, étudier, accueillir et faire vivre le patrimoine auprès du public ? Une manière d’entrer dans les coulisses du musée…

Musée Louis Vouland 17 rue Victor Hugo, 84000 Avignon, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490860379 http://www.vouland.com Dans l’intimité d’un hôtel particulier construit à la fin du XIXe siècle, le musée Louis Vouland abrite les riches collections d’arts décoratifs des XVIIe et XVIIIe siècles rassemblées par cet industriel avignonnais.

Le visiteur découvre au fil des différentes pièces de cette demeure de grand bourgeois meubles, tableaux, tapisseries, faïences, porcelaines, lustres, miroirs et autres objets décoratifs. 6 € / 4 €

Les métiers des musées

© Musée Vouland